У світі - плюс ще один конфлікт: може спалахнути війна у Південній Америці [ Редагувати ]
У світі - плюс ще один конфлікт. Може спалахнути війна. Цього разу в Південній Америці. Союзниця росії, Венесуела, зазіхає на частину сусідньої країни - Гаяни.
Суперечки за цю територію тривають багато років. Венесуельский лідер Мадуро вже призначив референдум щодо анексії - усе за російським сценарієм. Які його складові? І що по розкладу сил в регіоні? Детальніше - у наступному сюжеті.
"Ессекібо наша". Венесуела готується до референдуму щодо анексії більшої частини сусідньої держави Гаяни. Плебісцит назначено на завтра. Уся кампанія, розгорнута Ніколасом Мадуро, до болю нагадує "Кримнаш". І це не дивно, бо венесуельський диктатор - неабиякий прихильник росії та путіна. Кремлівська "Роснєфть" вклала у нафтовидобуток у Венесуелі мільярди доларів. Країна є одним з найбільших покупців російської військової техніки.
Ніколас Мадуро, президент Венесуели:
Ось ці п'ять запитань, які президент Гаяни - безрозсудний, зухвалий представник американської нафтової компанії ExxonMobil - намагався виключити з референдуму та позбавити Венесуелу права на думку та свободу... Гаяна, президенте Гаяни, ти маєш повернутися до Женевської угоди! Поважай Венесуелу!
Серед 5 запитань референдуму - надання громадянства жителям регіону Ессекібо та включення нової адміністративної одиниці до складу Венесуели. Регіон Ессекібо на заході Гаяни - в 160 тисяч квадратних кілометрів - становить дві третини загальної площі країни. Ця територія малозаселена - там живуть лише 200 тисяч людей, але багата на корисні копалини, зокрема алмази та золото. А також - морські поклади нафти. Завдяки ним, останні 4 роки економіка Гаяни демонструє швидке зростання. Нинішній кордон між Гаяною та Венесуелою існує більш як 120 років. Мадуро ж згадав про "ісконно венесуельські землі", аби мобілізувати своїх прихильників перед президентськими виборами наступного року - припускають аналітики.
Ніколас Мадуро, президент Венесуели:
Ми об'єднані на національному рівні, щоби повернути Ессекібо, щоб зупинити зловживання з боку ExxonMobil, щоб зупинити зловживання з боку президента Гаяни, який є маріонеткою ExxonMobil, маріонеткою, яка створює проблеми.
У Гаяні побоюються, що референдум може стати приводом для вторгнення - такою собі "маленькою пабєдоносною війною", за російським сценарієм. І вже звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі із проханням зупинити голосування. Однак у вердикті суду - прямої заборони референдуму не виявилося.
Джоан Донох'ю, голова Міжнародного кримінального суду ООН:
Венесуела має утриматися від будь-яких дій, які могли б змінити ситуацію, яка зараз панує на території, що є предметом суперечки, згідно із чим - Гаяна управляє цією територією та здійснює над нею контроль. Друге: обидві сторони повинні утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити чи подовжити спір у суді або ускладнити його вирішення.
Недільним референдумом стурбовані і в сусідніх країнах. Бразилія вже збільшила присутність сил оборони у штаті Рорайма, що межує з Венесуелою та Гаяною. За деякими даними, на кордоні цими днями вже відбулися кілька збройних сутичок. У свою чергу, Пентагон спрямував до Гаяни військову делегацію. Як зазначено в заяві американського посольства в Гаяні, під час візиту представники країн обговорили - цитую - "військову готовність ОБОХ країн і здатність реагувати на загрози безпеці.
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