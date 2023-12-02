На лаві підсудних - подвійний агент. Прокуратура Німеччини передала в суд справу розвідника Карстена Лінке. Підозрюють його у роботі на росіян. За даними слідства, співробітник німецьких спецслужб продавав москві надсекретні дані щодо війни в Україні. Коли почнеться суд і яке покарання загрожує кроту - Тетяна Логунова розкаже.

Цей процес ще не стартував, а до нього вже прикута увага не тільки німецьких, але й міжнародних ЗМІ. Справа і справді, незвичайна. Менше ніж за два тижні на лаву підсудних сяде колишній співробітник Федеральної розвідувальної служби. Подвійний агент Карстен Лінке. Підозрюють його в роботі на росіян. Звинувачення вкрай серйозне - державна зрада.

Рівно рік - від арешту до суду. Карстена Лінке, співробітника німецької внутрішньої розвідки, затримали торік у грудні. І відтоді у ЗМІ постійно з'являлися деталі цієї сенсаційної історії. Якщо зібрати їх разом, виходить така картина: підозрюваний був не рядовим співробітником Федеральної розвідувальної служби Німеччини.

Він очолював відділ технічної зовнішньої розвідки - підрозділ, який займається аналізом перехоплень як німецьких, так і іноземних спецслужб. Після початку повномасштабної війни росії проти України агента завербувала російська фсб.

Росіянанам він передавав надсекретні дані щодо війни в Україні. Лінке копіював документи, а до москви матеріали возив його спільник - російський бізнесмен з німецьким паспортом Артур Еллер. Його теж затримали і судитимуть. За свої послуги спільники отримували гроші - щонайменше, по 400 тисяч євро кожен.

За даними прокуратури, кріт передав росіянам 9 документів. Що це за матеріали - в інтересах слідства не розголошують. Утім, ЗМІ дізналися яку інформацію росіяни хотіли отримати від подвійного агента, але не встигли через його арешт. Їх цікавили дані про місцезнаходження артилерійських позицій та систем ППО української армії. Зокрема, GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS та комплексів протиповітряної оборони IRIS-T.

Процес стартує 13 грудня і триватиме півроку. Попередньо заплановані понад 50 засідань. Більшість з них - з огляду на конфіденційність інформації -проходитимуть в закритому режимі. Вирок очікується в липні. Якщо прокуратура доведе звинувачення у державній зраді, Лінке та його спільнику загрожує довічне ув'язнення.

Справа Карстена Лінке не просто спричинила гучний скандал в Німеччині, але й змусила політиків публічно поговорити про роботу німецьких спецслужб. В результаті, вони домовилися реформувати Федеральну розвідувальну службу. Зокрема, дозволити точкові перевірки її співробітників. Навіть, у разі відсутності підозр, що той чи інший розвідник працює на іншу державу.