Забезпечити безбарʼєрність і можливість повноцінно жити! Завтра світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Щодня вони стикаються з викликами, про які ми і не думаємо, але які важливо зрозуміти, щоб допомогти. В Києві пройшов інтерактивний захід "Досвідчуття". Своєрідний квест, який дозволив учасникам - урядовцям та громадськості - пройти ряд випробовувань, щоб відчути як це - мати певні обмеження...

Про те як зараз живуть люди з інвалідністю, як працюють і чого потребують найбільше - розкаже Олена Логінова.

Звичайний робочий день в типографії для незрячих людей. Друкують брошуру шрифтом Брайля - путівник на тему торгівлі людьми.

Леонід Петрович в типографії працює понад 30 років і має серойзні порушення зору. Чоловік каже, саме книги шрифтом Брайля дають змогу незрячим людям здобувати знання та читати літературу.

Леонід Муляр, редактор за брайлем:

Це елементарна грамотність, а люди читають - тотально незрячі, тільки таким способом інформацію. Ну ще, звичайно, є аудіокниги але все-таки що стосується саме грамотності, то треба читати.

Це друкарня "Українського товариства сліпих". Працює вона понад 50 років, розповідає її директорка Наталія Щербань. Жінка теж має інвалідність по зору і зараз взагалі не бачить нічого. Каже, до повномасштабного вторгнення у типографії видавали близько 5000 брайлівських книжок. Різного спрямування. Паралельно записували і аудіокниги.

Наталія Щербань, директорка друкарні "Українського товариства сліпих":

Цими книжками ми укомплектовували наші бібліотеки, які були в кожній області, вони розповсюджувались безкоштовно, поповнювались фонди наших бібліотек і люди читали... читали і мають читати. Людина якщо не вміє писати, якщо не вміє читати, вона не розвивається, вона не росте. Ці книжки ніде не продаються, вони робляться тільки на замовлення. Вони дорогі - це дорого зробити таку книжку одну і це ж специфічні такі книжки, що дійсно вони ніде не продаються

Наталія показує нам готову продукцію - книги, які видавали раніше, до повномасштабної агресії... Вони вражають розміром і своєю особливістю. Є навіть з об'ємним зображенням малюнків. З 5000 книжок - залишився лише випуск гезети "Промінь".

Наталія Щербань, директорка друкарні "Українського товариства сліпих":

Це єдине періодичне видання в Україні для незрячих людей - газета "Промінь". Вона виходить двома варіантами, даже точніше трьома. У нас ще є електронний варіант. Це плоскодрукований для слабозорих людей, які можуть читати, але трошки таким збільшеним шрифтом. І така ж сама газета шрифтом Брайля, от подивіться, як вони відрізняються по своєму об'єму. Тексти сторінки все однакове, але просто Брайль набагато... Брайль він не має він стандартний, він не може бути більше менше, він може бути тільки от такого розміру, тому що цей шрифт саме винайдено для наших пальців.

Наталія каже, через повномасштабне вторгення колектив відчуває брак фінансування книги художні і науково-популярні вже майже не друкуються. Єдине з чого намагаються виживати - невеликі пооодинокі замовлення...

Забезпечити людей з інвалідністю робочими місцями, а ще соціалізуватися та почувати себе рівними поряд з усіма іншими - задача, яку ставить перед собою держава. В тому числі навчити суспільство розуміти і толерантно ставитися до людей з певними порушеннями.

Олена Логінова, кореспондентка:

Як відчувають життя люди з інвалідністю? Держава і громадськість обʼєднались разом і працювали в одній команді. Тут на території громадської організації "Відчуй" влаштували інтерактивний квест, в якому кожен бажаючий зміг відчути бар'єри з якими люди з інвалідністю стикаються кожного дня.

В цій кімнаті, приміром, учасники відчули як це пересуватися у "візку" і при цьому - долати перешкоди. Хоча для людей з інвалідністю це не перешкоди. Це - повсякдення.

Людмила Пишна, організаторка заходу, голова громадської організації "Відчуй":

Стосовно досвіду, який ми щойно отримали, це дуже непросто. Найстрашніше, що ми обговорювали в команді, якщо мати комплексні порушення і дійсно людина сама зними не може справитися і потрібна допомога.

Але головна задача квесту - не просто відчути себе на місці іншого, а зрозуміти як найкраще допомогти. Урядовці наголошують, зараз в Україні проживає 3 мільйони людей з інвалідінстю. Але за час повномасштабної війни їхня кількість збільшилась на 300 тисяч і ця цифра буде лише зростати.

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:

Ми максимально на всіх наших рівнях будемо розвивати послугу. Зараз закуповуємо перші послуги з державного бюджету, тому що послуги соціальні - це парафія місцевого самоврядування.

А також в уряді змінюють підхід до працевлаштування людей з інвалідністю... і вже працюють над новим законопроєктом.

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:

Сказати кожному роботодавцю: є три опції. Перше - ти працевлаштовуєш людину з інвалідністю і ми тобі помагаємо. Друге - ти поки не готовий це робити, тоді просто платиш цільовий внесок безумовний без всяких судів - автоматичний розрахунок, але він буде менш обтяжливим для роботодавця. І третє - ти закуповуєш продукцію в соціального підприємства, яке має 50 і більше людей з інвалідністю, щоби підтримати їхню діяльність.

Також держава працює над вдосконаленням системи реабілітації людей з інвалідністю. Особливий акцент - на бійцях, які отримали травми на фронті.