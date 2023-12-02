Даша Астаф'єва відкрила завісу таємниці свого особистого життя [ Редагувати ]
Українська актриса та співачка Даша Астаф'єва розгорнула завісу таємниці свого особистого життя.
Вона розповіла про свої відносини та вплив спільного бізнесу на них в інтерв'ю для YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".
Чесно, не хочу заглиблюватися в особисті стосунки. У мене зараз таке правило, що про особисте я не хочу говорити. Хочу вам сказати, що у мене все добре, що я закохана, щаслива і радію всьому досвіду. Я впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити і знаходити смисли. Я бажаю кожній людині, яка відчуває себе самотньо, вірити в те, що є справжня любов, - розповіла зірка.
У той час вона відзначила, що спочатку відчувала страх спільної роботи з коханою людиною над проектом. Однак зараз артистка впевнилася, що спільний бізнес сприяє зміцненню відносин.
Я завжди боялася працювати разом або разом залучатися в якісь процеси. Мені здавалося, що люди з окремих галактик, вони більше знаходять спільну мову. Як виявилося, ні, - підкреслила Астаф'єва.
Нагадаємо, співачка й волонтерка Даша Астаф’єва поділилася зі своїми підписниками трагічною новиною. Вона втратила улюбленого собаку на прізвисько Чічіко, який помер через неправильне лікування.
Так, зірка впевнена, що у всьому винні ветеринари.
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