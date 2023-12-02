У Києві цього року не планується проведення великих новорічних святкувань. Проте, за словами заступниці голови КМДА Ганни Старостенко, на Софійській площі буде встановлена головна ялинка країни та фотозона.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено, - зазначила вона.

Старостенко повідомила, що поблизу центральної ялинки планується створити фотозону, де буде розміщено кілька малих новорічних ялинок, прикрашених різноманітними іграшками.

Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України, - додала вона.

Заступниця голови КМДА також зауважила, що культурні заклади в Києві приєднуються до святкувань. Наприклад, комунальні театри у грудні представлять різноманітні новорічні вистави.

У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей, - заявила вона.

Нагадаємо, з 1 грудня резиденція Святого Миколая розпочне свою роботу у Великій лаврській дзвіниці Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".