Битва за бюджет. Дата голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні зсувається - повідомляє агентство "Блумберг". Чому? І які строки зараз вважають реальними? Все це з'ясував у Конгресі США наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Це правда, Сенат робив все можливе, щоб проголосувати за "Пакет Байдена" - допомогу союзникам США на більш ніж 100 мільярдів доларів - вже на наступному тижні. Але зараз тут, у конгресових кулуарах, звучать прогнози, що питання скоріше за все перенесеться у проміжок часу із 11-го по 15-те грудня. Кажуть і про причини.

План був таким: сенатори збиралися вже у найближчий вівторок провести закриту розмову із військовими та розвідкою, отримати прямі відповіді на питання щодо ситуації на українському фронті та в секторі Газа, і після цього вже голосувати, адже питань (зокрема, і на яку саме допомогу витрачатимуть бюджетні гроші) буде куди менше.

Тобто розрахунок був (і я чув це безпосередньо від конгресменів-демократів) на 6-7 грудня. Тим більше, що в ці дні у Вашингтоні буде велика українська делегація, включно із топ-політиками, і це було би символічно. Що сталося зараз - коли ми кажемо про "пакет Байдена", то треба згадати, що окрім допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, в ньому і частина для укріплення кордонів - це була вимога республіканців. І от щодо кордонів якраз не можуть знайти спільної мови і попросили паузу для консультацій.

Вони можуть зайняти наступний тиждень, а далі логістика проста. 11-те грудня - найближчий понеділок, із 15-го Сенат планує піти на Різдвяні канікули, - тож і сенатори-демократи, і адміністрація Байдена роблять все можливе, аби в цей проміжок часу хоча б верхня Палата встигла проголосувати.

Але далі треба ще зібрати голоси у Палаті представників, де куди більше скептиків, ніж у Сенаті, і контроль у республіканців. Я спеціально перевірив конгресовий розклад. Так от - якщо Сенат не працюватиме із 15-го по 29-те грудня (тобто повернеться фактично вже у січні), то Палата представників планує Різдвяні канікули лише із 24-го грудня). Тобто залишається фактично тиждень, щоб спробувати переконати конгресменів і проголосувати, що називається, "під ялинку"; тобто - ще цього року. Прогнози робити складно, але самі конгресмени кажуть, що встигнути в принципі реально, якщо звісно, щось ще не виникне.

Дон Бейкон, конгресмен-республіканець:

Думаю, що цього місяця ми зможемо досягти угоди і за кордоном, і щодо України. Це вимагатиме укладання угоди між двома палатами. І я справді вважаю, що ми зможемо досить легко затвердити у Палаті представників військову допомогу. Однак для цього знадобиться певна домовленість щодо кордону. Якщо буде вона - вважаю, що ми все-таки зможемо домогтися цього у грудні.

І щоб це таки сталося і "українське питання", законодавці не затягнули до січня, американська адміністрація постійно звертається до конгресменів, робить це публічно. От, наприклад, стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі назвав цю ситуацію "основною причиною для занепокоєння". Каже, Адміністрації Байдена дуже складно забезпечити необхідну Україні військову підтримку без схвалення Конгресом США додаткових асигнувань, хоча це і робиться. От послухайте.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Ми відчуваємо, що з наближенням до кінця календарного року, тобто, до кінця цього місяця, нам буде дуже складно забезпечити той обсяг безпекової допомоги, який необхідний українцям. Це наша турбота. Це основна причина занепокоєння зараз. Тому ми закликаємо Конгрес негайно ухвалити рішення про виділення додаткових коштів. У нас закінчуються чеки в чековій книжці, і ми повинні мати можливість продовжувати надавати допомогу Києву.

Кірбі висловлює позицію Білого дому - каже, Конгрес обов'язково має саме до кінця місяця домовитися щодо пакету. І - процитую - "Нам терміново потрібно щоб ці гроші ухвалили, щоб штати могли надавати допомогу - безперебійно".