Військову допомогу для України планують закласти і в бюджеті на наступний рік, який зараз на стадії планування.

Парасолька для України. Німеччина закликає світ допомогти Україні захиститися від російських обстрілів взимку. Що конкретно пропонує Берлін? І чи правда, що німці та американці хочуть змусити Київ сісти за стіл переговорів з москвою? Тетяна Логунова розкаже.

Україна - на порозі другої зими в умовах повномасштабної війни. Створити захисну парасольку і вберегти людей та міста від російських ракет закликає Німеччина. У тому, що обстріли будуть, сумнівів немає. Це варварська тактика кремля, каже головна дипломатка Німеччини Анналена Бербок.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Торік росія чітко дала зрозуміти, що вона цілить по цивільній інфраструктурі, а отже, по людям. Той, хто атакує системи енергопостачання та розподільні мережі взимку, коли температура нижче нуля, а в Україні вона може сягати -15 і навіть -20 градусів за Цельсієм, розраховує відключити від електроенергії водо- та теплопостачання. Мета - не в знищенні інфраструктури, а в тому, щоб люди замерзли до смерті або померли від спраги взимку, оскільки водопостачання більше не працює. І саме тому зараз ми маємо створити зимовий захисний щит.

Раніше Німеччина вже передала України три надсучасні системи ППО IRIS-T і зенітно-ракетний комплекс "Patriot". Цієї зими німці планують посилити протиповітряну оборону. Києву обіцяні ще чотири комплекси IRIS-T та додатковий Patriot. Коли саме вони будуть розгорнуті - не повідомляється.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Німеччина вже почала інтенсивно працювати в цьому напрямку. І я знову закликаю світ зробити все можливе, щоб створити захисний щит для України цієї зими.

Німеччина та Франція, до речі, очолили коаліцію розвитку протиповітряної оборони України. Про її створення союзники домовилися тиждень тому, під час чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Взяти участь у цій коаліції зголосилися 20 держав. Деталі домовленостей - поки тримають у таємниці.

Володимир Зеленський, президент України:

Дякую й кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях - у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

А ще офіційний Берлін запевняє: він не збирається обмежувати військову допомогу Україні. Щоб у такий спосіб разом із Сполученими Штатами змусити українських політиків сісти за стіл переговорів з росією. Інформацію про цю нібито секретну тактику Берліна та Вашингтона днями опублікував німецький таблоїд Bild. Брехня - спростовують в уряді.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Припускати, що ми хочемо схилити Україну до чогось шляхом скорочення поставок - відвертий цинізм. Це неправда, я нічого про це не знаю. Навпаки, зараз ми робимо все можливе, щоб поставити Україні нове озброєння - системи ППО, бронетехніку та боєприпаси.

Військову допомогу для України планують закласти і в бюджеті на наступний рік, який зараз на стадії планування. Точна сума поки невизначена. Утім, є максимальний поріг - 8 мільярдів євро.