Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші війська тримають оборони і завдають окупантам значних втрат. Під Авдіївкою, яка є найближчим населеним пунктом, який ЗСУ контролюють біля Донецька, російська армія зібрала угруповання у 100-150 тисяч вояків. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів військовий аналітик Павло Нарожний.

"Авдіївка - це такий клин, який заходить у територію, яка контролюється ворогом наразі. Це найближче місто, яке знаходиться під контролем ЗСУ, найближче до Донецька - міста-мільйонника.

Поблизу Авдіївки, на півночі, знаходиться Ясинувата - великий залізничний вузол. На південь від неї знаходиться всім відомий Донецький аеропорт, який дуже довго утримували наші війська.

Цей наш форпост на собі тримає 100-150 тисяч угрупування росіян, які знаходяться навколо Авдіївки. І для них це дуже болюча історія. Вони хочуть вирівнять фронт і зрізати цей клин, щоб ми глибоко не заходили в територію ворога.

Це важливо з багатьох точок зору, але основний момент у тому, що вони зможуть це угрупування - приблизно 5-100 тисяч - перекинути на інші ділянки фронту. Або продовжать наступ на цьому напрямку. Зараз все виглядає так, що вони атакують з флангів, так, там є сірі зони, але наші утримують оборону...

Коли шойгу (міністр оборони рф - ред.) заявляє, що вони перебувають в "активній оборони", означає, що немає ресурсів, щоб зробити прорив, але постійно ведуться атаки відносно невеликими групами, ведуться контратаки, тобто рівновага на фронті без натяку на подальший наступ. ..

На напрямку Авдіївки знаходиться свіжосформована загальновійськова армія рф. Вона відносно погано озброєна. Ми це бачимо по кількості бронетехніки, по кількості артилерії - вона відносно невелика. Ми це бачимо по "зоопарку", на якому вони наступають. Це і МТЛБ, тобто неспеціалізована для наступу техніка, у одному випадку був навіть такий званий "гольф кар" шойгівський, тобто на квадроциклах йшли в атаку.

Якісно підготовних десантно-штурмових військ, морської піхоти там поки що не було помічено. Вони точно знаходяться на півдні України - біля Роботиного, на лівому березі Дніпра - це 810-а бригада морської піхоти.

Тому там, біля Авдіївки, всі атаки проводяться кількістю, а не якістю. Вони втрачають цей особовий склад у величезній кількості. Ми бачимо там 1000-1200 втрат особового складу у звіти Генерального штабу кожен день. І ми бачимо, шо після кожної великої атаки, вони на тиждень-10 днів затихають.

Що відбувається - у цей момент вони з декількох рот формують нові батальйони , нові підрозділи і знову кидають к бій... Туди, під Авдіївку, стягують тилові резерви з рф - відносно свіжі підрозділи", - розповів Павло Нарожний.