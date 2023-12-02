Макрон закликав Ізраїль відмовитись від повного знищення ХАМАС [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що Ізраїль має чітко визначити свої цілі стосовно ХАМАСу, щоб уникнути "безкінечної війни".
Про це він заявив під час виступу на пресконференції в суботу під час саміту ООН з питань зміни клімату (COP28) в Дубаї, як повідомляє кореспондент "Укрінформу".
Що таке повне знищення ХАМАСу? Хтось вважає, що це можливо? Якщо так, то війна триватиме десять років, - сказав Макрон.
Президент Франції заявив, що у відповідь на терористичні дії ХАМАС це не "знищення цілої території або бомбардування всіх цивільних об'єктів". Він закликав "подвоїти зусилля для досягнення тривалого припинення вогню".
Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що грудень для України може бути вирішальним, оскільки українські війська намагаються деокупувати свої території у контрнаступальних операціях. Але для переговорів з рф ще не прийшов час.
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