Український кікбоксер Олексій Ануля розповів про тортури в російському полоні, де він перебував 9 місяців.

Про це повідомляє видання texty.org.ua.

"Били щодня, безперестанку і без причини. О 6:00 підйом. І починається: о 7:00 б’ють, о 8:00 на перевірці б’ють, о 10:00 перед прогулянкою б’ють. Ідеш по СІЗО – б’ють, перед прогулянковим двориком б’ють, заходиш туди – б’ють ще сильніше", - розповів спортсмен.

Ануля заявив, що його спробував зґвалтувати кавказець. Йому вказали повністю роздягнутися, після чого руки були зв'язані за спиною, а потім підвісили за руки до стелі. Пальці ніг майже не доторкалися підлоги. Чоловік так тримався, провисаючи, протягом шести днів. Врятувався дивом, оскільки поруч почала працювати українська артилерія. Після цього його зняли та дозволили одягнутися.

Крім того, кікбоксер поділився страшними спогадами про те, як полював за мишами, щоб якось вижити.

"Якось спіймав і вдарив його об цвяшок. Убити не встиг, зірвав лише шматок шкіри. Наглядачі бачать, що в мене в карцері є рух, що було заборонено. Ідуть до мене, відчиняють двері. Щоб мишеня не втекло, кидаю до рота. Притискаю зубами, щоб не побігло в стравохід. Він обгризає мені піднебіння, прокушує язик. Хвіст як пропелер у всьому роті. Дряпає кігтями. Мені, коли вони заходять, треба доповідь зробити. А я не можу, бо не хочу відпускати їжу. Кілька днів до того не їв, нічого не давали.

А якось приніс із вулиці дощового черв’яка. Замотав у ганчірку, поклав у зливний бачок і забув на тиждень. Дістаю, а там уже був їх цілий виводок. Так я отримав перший білок за довгий час. З’їв усіх. Шоколад не їв після полону з таким задоволенням, як тоді дощових черв’яків."