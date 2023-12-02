Польща збільшить нагляд, який досі проводиться на кордоні між Польщею та Україною.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури Польщі.

Ми в постійному діалозі з транспортною галуззю. Під час останньої зустрічі ми домовилися, що державні служби посилять перевірку вантажівок на польсько-українському кордоні. Це була одна з вимог галузі, - сказав міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур.

Керівник Міністерства інфраструктури підкреслив, що уряд також буде вживати заходів в європейських інституціях з метою ліквідації недобросовісної конкуренції на ринку транспортних послуг.

Він відзначив, що надходження саміту Транспортної ради Європейського союзу, запланованого на понеділок, 4 грудня, є моментом, коли ЄС повинен висунути питання про можливі наслідки відміни обов'язковості наявності в'їзних дозволів для українських водіїв.

Нагадаємо, у пʼятницю, 1 грудня, Україна та Польща узгодили заходи для часткового відкриття кордону без порушення питань, пов'язаних з "транспортним безвізом". Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.