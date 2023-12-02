Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і закликав бути уважними до сигналів повітряної тривоги, особливо в найближчі дні.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо. Не варто легковажити, - сказав глава держави.

Президент традиційно подякував за цей тиждень усім, хто виконує бойові завдання, а також допомагає, тренує і лікує, "хто забезпечує українську силу всім необхідним", працівникам ДСНС, Нацполіції і Нацгвардії.

Всі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Всі, чия робота – допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави. Всі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей, - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність змін у системі мобілізації.