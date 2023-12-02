Збройні сили України роз'яснили, чому необхідно утримуватись від передачі особистих даних полонених і зниклих безвісти неофіційним особам.

Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Зростає число Telegram-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію, - наголосили в ЗСУ.

Розголошуючи інформацію від військового, який перебуває в полоні, неперевіреним джерелам, ви можете погіршити несприятливу ситуацію для вашої близької особи. Шахраї або представники спецслужб агресора часто самостійно налаштовують Telegram-канали.

Шахраї будуть видурювати у вас гроші. Спецслужбісти будуть маніпулювати вами чи вдаватися до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини, - наголосили в ЗСУ.

Військові наголосили, що пошукам зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.

Шахраїв цікавить така інформація: