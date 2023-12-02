ЗСУ закликають не ділитися даними про військових у полоні [ Редагувати ]
Збройні сили України роз'яснили, чому необхідно утримуватись від передачі особистих даних полонених і зниклих безвісти неофіційним особам.
Про це повідомляє Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.
Зростає число Telegram-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію, - наголосили в ЗСУ.
Розголошуючи інформацію від військового, який перебуває в полоні, неперевіреним джерелам, ви можете погіршити несприятливу ситуацію для вашої близької особи. Шахраї або представники спецслужб агресора часто самостійно налаштовують Telegram-канали.
Шахраї будуть видурювати у вас гроші. Спецслужбісти будуть маніпулювати вами чи вдаватися до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини, - наголосили в ЗСУ.
Військові наголосили, що пошукам зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.
Шахраїв цікавить така інформація:
- Номер телефону, інші контакти.
- Адресу проживання.
- Профіль соцмережі.
- Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо.)
- Місце розташування підрозділу.
- Фото, зокрема фото з побратимами.
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