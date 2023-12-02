Apple Watch Series 9 вийшли у новому кольорі [ Редагувати ]
Apple приєдналася до ініціативи (RED), що має за мету глобальне протистояня проти ВІЛ/СНІДу через створення ексклюзивних продуктів у співпраці з відомими брендами та виділення частини виручки від їх продажу на підтримку ініціативи.
Про це повідомляє Apple.
У межах своєї участі у програмі, компанія випустила спеціальну версію розумного годинника Apple Watch Series 9 з корпусом з червоного алюмінію та відповідним спортивним ремінцем такого ж кольору.
В Apple Red Watch також представлений новий циферблат Solar Analog, створений спеціально на підтримку Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Решта технічних характеристик аналогічні стандартній моделі. Заснована в 2006 році Боно та Боббі Шрайверами, компанія (RED) займається боротьбою зі СНІДом та співпрацює з провідними світовими брендами для створення продуктів, частину виручки від яких спрямовується на боротьбу з ВІЛ.
Отримані кошти передаються до Глобального фонду на підтримку ключових програм, що розширюють можливості медичного персоналу та сприяють впровадженню нових методик лікування.
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