Сніг і туман: якою буде погода в Україні 3 грудня [ Редагувати ]
3 грудня в Україні очікується сніг, а в деяких місцях можливий мокрий сніг. Туман передбачений у центральних та північних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на заході, півночі та в Карпатах очікується сніг, також можливий мокрий сніг.
Експерти попереджають про можливість налипання мокрого снігу та ожеледиці на дорогах. У центральних та північних областях прогнозується туман. Вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, а на півдні можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень на заході коливатиметься від -1 до -6 градусів, на півдні до +16 градусів, а вночі від +4 до +9 градусів. На інших територіях очікується від -2 до +3 градусів.
У Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, можливі налипання мокрого снігу та ожеледиця. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, а ранком і вночі передбачений туман, що може знизити видимість до 200-500 метрів. Температура повітря у Києві буде від 0 до +2 градусів.
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