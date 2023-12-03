Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що російський лідер путін помиляється, вважаючи, що він зможе вижити в міжнародній ізоляції і подолати Україну та її західних партнерів.

Про це йдеться на офіційній сторінці уряду США.

"Зараз, попри свою ізоляцію, путін вважає, що він може пережити українців. Але він помиляється. Зараз путін також думає, що він може пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі згасне, а наша демократія просто відволічеться. Але вкотре путін помиляється", - заявив Остін.

Він висловив думку, що уряд Сполучених Штатів повинен постійно пояснювати своїм громадянам необхідність підтримки України.

Нагадаємо, Палата представників США проголосувала за виключення з Конгресу республіканця Джорджа Сантоса.

Причиною для цього стала ціла низка звинувачень у корупції за 23 пунктами, у тому числі фальсифікації даних, розкраданні коштів з карток спонсорів, нецільовому використанні коштів, зібраних на передвиборчу кампанію тощо. За виключення молодого конгресмена проголосували 311 його колег, проти - 114.