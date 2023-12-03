Збройні сили України підтвердили інформацію про те, що російські окупанти здійснили розстріл українських військовополонених.

Про це повідомив через Telegram-канал Стратком ЗСУ.

"російська федерація вкотре порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права. На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", - повідомлено на каналі.

Збройні сили України закликали міжнародне співтовариство вжити заходів та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.

"Закликаємо міжнародну спільноту засудити дії росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності", - написали на каналі.

Нагадаємо, російські загарбники вчергове порушують звичаї та правила війни. Біля Степового під Авдіївкою вороги розстріляли двох українських вояків, які здавалися в полон.

Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ і оточили бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися, оскільки залишилися без набоїв. Після того, як вийшов другий боєць, вороги просто розстріляли обох. Злочин зафіксував український БПЛА.