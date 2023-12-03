Країни, які розташовані на східному фланзі НАТО, повинні готуватися до можливої агресії російської федерації протягом трьох років.

Таку думку висловив державний секретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра в інтерв'ю для Nasz Dziennik.

Відповідаючи на питання щодо погляду Німецької ради з міжнародних відносин щодо можливості нападу росії на країни НАТО, він висловив думку, що ці країни мають відводити тривалий термін від п'яти до дев'яти років на підготовку до можливого початку агресії.

"На жаль, так. Цей аналіз збігається американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації", - сказав він.

Сєвєра також зауважив, що тримісячний термін - це період, протягом якого необхідно створити потенціал на східному фланзі, що слугуватиме важливим сигналом для стримування можливої агресії. Він підкреслив, що військова промисловість росії працює в три зміни, тому за цей термін вона може значно збільшити свій потенціал.

Нагадаємо, несприятливі погодні умови сповільнюють активність бойових дій як з боку Сил оборони України, так і з боку окупантів.