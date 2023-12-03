Подоляк відповів, чи могла Україна закінчити війну весною 2022 року мирною угодою [ Редагувати ]
Під час російсько-українських переговорів у лютому-березні 2022 року у потенційному варіанті мирної угоди відсутнім було будь-яке ймовірне узгодження щодо того, щоб Україна здійснила які-небудь поступки в обмін на припинення війни та повне виведення російських військ.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який був учасником української делегації на цих переговорах, розповів про це в інтерв'ю УНІАН.
Він вказав, що в проєкті мирної угоди не містився пункт, який передбачав би виведення російських військ до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року в обмін на відмову України від наміру вступати до НАТО.
На цих переговорах було зрозуміло, що росія дійсно хоче максимально жорстоко поводитися з українською державністю. Тобто повністю зруйнувати цю державність військовим шляхом з додаванням дипломатичного тиску, - сказав Подоляк.
За його словами, російська делегація на переговорах наполягала:
- на роззброєнні України,
- відмові від участі у військових блоках
- фактично на втраті Україною свого суверенітету.
Подоляк вказав, що одним з завдань під час переговорів було отримання "оперативної паузи" в ході бойових дій з метою проведення "внутрішнього перегрупування". Делегація успішно впоралася з цим завданням.
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