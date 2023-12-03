США створять новий флот "літаків судного дня" [ Редагувати ]
Військово-повітряні сили США планують створити новий авіаційний флот для захисту від ядерних загроз, відомий як "Літаки Судного дня".
Згідно зі звітом агентства Reuters, ці літаки призначені для захисту екіпажу і пасажирів від можливого вибуху атомної бомби. Корпорацію Boeing виключено з конкурсу, і контракт може бути укладено з Sierra Nevada Corp.
Планується, що контракт на будівництво нових "Літаків Судного дня" буде укладено з компанією у 2024 році, хоча Пентагон утримується від коментарів стосовно можливих інших пропозицій від інших фірм. Наразі відомий літак цього типу - E-4B Nightwatch, термін експлуатації якого закінчується у 2030 році.
Проект "Літаків Судного дня" передбачає витрати в розмірі 889 мільйонів доларів у 2024 фінансовому році, а також ще близько 8,3 мільярда доларів на програму до 2028 року. Літак E-4B Nightwatch використовується для перевезення міністра оборони США і функціонує як мобільний командний пункт, стійкий до ядерних загроз і електромагнітних впливів.
На даний момент у США в експлуатації чотири літаки E-4B, проте лише один із них постійно утримується в бойовій готовності. Ці літаки можуть здійснювати повітряну дозаправку і перебувати в небі цілий тиждень, а їх обладнання захищене від уражаючих факторів ядерних вибухів, здатних вмістити до сотні осіб.
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