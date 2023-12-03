"Більше полонених не буде": сержант підрозділу прокоментував розстріл двох українських військових [ Редагувати ]
В мережі нещодавно з'явилося жорстоке відео, зняте поблизу Авдіївки на Донеччині. На кадрах видно, як солдати російської окупаційної армії жорстоко розстрілюють беззахисних військовослужбовців ЗСУ, які вже здавалися в полон.
Сержант підрозділу Олександр Колим прокоментував цей звірячий вчинок.
"Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє а група. Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу! Помстимось за кожного Воїна! Вічна та світла пам’ять Захисникам України!", - йдеться у повідомленні.
Колим також додав, що "більше полонених не буде, адже окупанти розстрілюють двох хлопців з мого підрозділу".
Стосовно розстрілу двох побратимів з мого підрозділу.— Олександр Колим (@OleksandrKolym) December 2, 2023
Вони загинули героїчно!
Вели бій до останнього набою!
Їх було не двоє а група.
Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу!
Помстимось за кожного Воїна!
Вічна та світла пам’ять Захисникам України!🕯️ pic.twitter.com/Z97fJPYAuP
Нагадаємо, російські загарбники вчергове порушують звичаї та правила війни. Біля Степового під Авдіївкою вороги розстріляли двох українських вояків, які здавалися в полон.
Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ і оточили бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися, оскільки залишилися без набоїв. Після того, як вийшов другий боєць, вороги просто розстріляли обох. Злочин зафіксував український БПЛА.
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