В мережі нещодавно з'явилося жорстоке відео, зняте поблизу Авдіївки на Донеччині. На кадрах видно, як солдати російської окупаційної армії жорстоко розстрілюють беззахисних військовослужбовців ЗСУ, які вже здавалися в полон.

Сержант підрозділу Олександр Колим прокоментував цей звірячий вчинок.

"Вони загинули героїчно! Вели бій до останнього набою! Їх було не двоє а група. Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу! Помстимось за кожного Воїна! Вічна та світла пам’ять Захисникам України!", - йдеться у повідомленні.

Колим також додав, що "більше полонених не буде, адже окупанти розстрілюють двох хлопців з мого підрозділу".

Стосовно розстрілу двох побратимів з мого підрозділу.

Вони загинули героїчно!

Вели бій до останнього набою!

Їх було не двоє а група.

Сьогодні дуже важкий день для мого підрозділу!

Помстимось за кожного Воїна!

Вічна та світла пам’ять Захисникам України!🕯️ pic.twitter.com/Z97fJPYAuP — Олександр Колим (@OleksandrKolym) December 2, 2023

Нагадаємо, російські загарбники вчергове порушують звичаї та правила війни. Біля Степового під Авдіївкою вороги розстріляли двох українських вояків, які здавалися в полон.

Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ і оточили бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися, оскільки залишилися без набоїв. Після того, як вийшов другий боєць, вороги просто розстріляли обох. Злочин зафіксував український БПЛА.