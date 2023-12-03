Керівник міської державної адміністрації в Авдіївці Віталій Барабаш повідомив, що Збройні сили успішно усунули всіх російських окупантів, які мали відношення до розстрілу беззахисних військовослужбовців поблизу Степового в Донецькій області.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, двоє воїнів здавались у полон росіянам, оскільки у них закінчився боєкомплект.

Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані, - зазначив Барабаш.

Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили інформацію про те, що російські окупанти здійснили розстріл українських військовополонених.