ЗСУ ліквідували окупантів, які розстріляли українських бійців [ Редагувати ]
Керівник міської державної адміністрації в Авдіївці Віталій Барабаш повідомив, що Збройні сили успішно усунули всіх російських окупантів, які мали відношення до розстрілу беззахисних військовослужбовців поблизу Степового в Донецькій області.
Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За його словами, двоє воїнів здавались у полон росіянам, оскільки у них закінчився боєкомплект.
Вони здавалися у полон, дійсно, через те, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трохи пізніше наші хлопці штурманули цю позицію. Всі, хто перебував там, були ліквідовані, - зазначив Барабаш.
Нагадаємо, Збройні сили України підтвердили інформацію про те, що російські окупанти здійснили розстріл українських військовополонених.
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