Російський репер Баста потрапив у ДТП (відео) [ Редагувати ]
Репер Баста, уродженець України, нещодавно потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє Mash.
Його автомобіль Maybach зіштовхнувся з автомобілем Kia. Хоча внаслідок зіткнення авто Басти занесло в замет, обидва водії не постраждали.
Важливо відзначити, що під час аварії на Південній дорозі репер Василь Вакуленко (справжнє ім'я артиста), перебував на задньому сидінні Maybach, що, ймовірно, врятувало йому життя.
Після події, яка сталася безпосередньо після його концерту на "Газпром Арені", Баста вирушив у бік ресторану та пізніше продовжив свою подорож на іншому автомобілі.
Нагадаємо, у СІЗО Москви повісився колишній чоловік скандальної російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов.
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