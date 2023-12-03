Росіяни заборонили Святого Миколая на окупованих територіях [ Редагувати ]
Окупаційна влада на Луганщині припинила можливість святкування Дня Святого Миколая. Замість цього, в дітей з'явиться Киш Бабай із Татарстану, якому віддали особливий статус "шефства" над окремими окупованими громадами на Луганщині.
Про це розповів голова Луганської обласної адміністрації Артем Лисогор.
У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області загарбники скасували святкування Дня Святого Миколая в усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не слід, - йдеться в повідомленні.
Відтак дітей вітатиме Киш Бабай з Татарстану.
Один такий вже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей з нашого регіону, - розповів голова ОВА.
Нагадаємо, керівник міської державної адміністрації в Авдіївці Віталій Барабаш повідомив, що Збройні сили успішно усунули всіх російських окупантів, які мали відношення до розстрілу беззахисних військовослужбовців поблизу Степового в Донецькій області.
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