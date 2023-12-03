УЄФА не допустив збірну росії до Ліги націй сезону-2024/2025 [ Редагувати ]
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) не включив збірну росії до учасників жеребкування Ліги націй сезону-2024/2025. Це випливає зі звіту щодо затвердження жеребкування.
У турнірі візьмуть участь 54 країни. За підсумками Ліги націй відберуть збірні, які пройдуть на чемпіонат світу у 2026 році.
UEFA усунув російських футболістів від участі у міжнародних змаганнях у лютому 2022 року після початку збройного вторгнення в Україну. 26 вересня 2023 року UEFA допустив до міжнародних змагань у сезоні-2023/2024 юнацькі збірні з Росії. Тоді виконком асоціації закликав розробити механізм відновлення російських збірних до 17 років.
Напередодні збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024.
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