Ситуація для України може стати гіршою, якщо Захід не збільшить поставки зброї. Про це в інтерв'ю телеканалу ARD заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він вважає, що Київ перебуває у "критичній ситуації".

Нам потрібно готуватися до поганих новин", - сказав генсек Альянсу, відповідаючи на запитання, чи побоюється він, що в майбутньому ситуація в Україні погіршиться.

Війни розвиваються поетапно. Але ми маємо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи... Я думаю, що одна з проблем, яку нам слід вирішити, - це фрагментація європейської оборонної промисловості.

Збільшення виробництва боєприпасів, за словами Столтенберга, має вирішальне значення.

Генсек не став відповідати на запитання, як у такій ситуації слід діяти командуванню у Києві.

Я залишу ухвалення цих важких оперативних рішень на розсуд українців та воєначальників.

Коментуючи ситуацію на фронті, Столтенберг констатував, що останні кілька місяців істотних зрушень не сталося. Він не став прогнозувати подальшого розвитку подій.

Війни за своєю суттю непередбачувані. Але ми знаємо, що чим більше ми підтримуватимемо Україну, тим швидше закінчиться війна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є фаворитом на посаду генсека НАТО.