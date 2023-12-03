Мер Києва Віталій Кличко погодився з заявами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який в інтерв'ю The Economist заявив, що війна "зайшла в глухий кут", а український наступ ризикує змінитися позиційною війною, яка може затягтися на роки.

Кличко дав інтерв'ю швейцарському виданню "20 Minuten". Журналістка запитала його, чи помилився Залужний, публічно назвавши ситуацію на фронті тупиковою. На думку мера Києва, головком ЗСУ сказав правду.

Ні. Він (Залужний - ред.) сказав правду. Інколи люди не хочуть чути правду. Але зрештою він несе відповідальність. Він пояснив і обґрунтував, яка ситуація на сьогоднішній день. Звичайно, ми можемо в ейфорії брехати нашому народу та нашим партнерам. Але ти не можеш робити це вічно. Деякі наші політики розкритикували Залужного за його чіткі слова. Я його підтримую.

Кличко також запитали, чи має президентські амбіції. Мер Києва відповів, що вважає "нерозумним" говорити про це у той момент, коли Україна бореться за своє існування.

Було б нерозумно думати про це сьогодні. Сьогодні єдине питання полягає в тому, чи існуватиме Україна взагалі. путін не сприймає Україну як незалежну країну, це не таємниця. Він каже, що Україна є частиною російської імперії. Ми боремося за нашу свободу та незалежність. Водночас серед наших політиків уже йде позиційна війна - у хиткій у своєму існуванні країні. Це просто безглуздо. Тож говорити зараз про мої політичні амбіції було б нерозумно.

При цьому Кличко зазначив, що його не дивує падіння популярності президента Зеленського. На думку мера Києва, "люди бачать, хто ефективний, а хто ні", а Зеленський "платить за допущені ним помилки".

Люди запитують, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни. Чому Зеленський до останнього заперечував, що дійде до неї. Або чому виявилося можливим, що росіяни так швидко змогли дістатися Києва... Але все ж таки сьогодні президент має важливу функцію, і ми повинні підтримувати його до закінчення війни. Але наприкінці війни кожен політик відповість за свої успіхи та провали.

Нагадаємо, на початку листопада в журналі The Economist вийшло інтерв'ю з Залужним, в якому він зокрема заявив, що війна "зайшла в глухий кут". І фактично визнав провал контрнаступу, взявши на себе відповідальність.

У відповідь президент Зеленський заявив, що не вважає ситуацію на фронті "патовою".