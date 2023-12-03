Eminem дав віртуальний концерт у відеогрі Fortnite [ Редагувати ]
Репер Eminem виступив з віртуальним концертом у комп'ютерній грі Fortnite. Цифровий аватар артиста виконав треки "Lose Yourself" та "Godzilla", шоу переглянули майже 12 млн користувачів. Про це повідомляє видання The Verge.
Виступ Eminem виклали на YouTube-каналі відеоігри.
Віртуальний концерт реп-виконавця був завершальним елементом епізоду гри під назвою "Великий вибух". У момент виконання треку "Lose Yourself" гравцям пропонували потрапляти в такт на віртуальній аудіодоріжці.
Eminem виконав цей трек у форматі звичайного концерту - на сцені та з великою кількістю віртуальних глядачів. Наступний трек - "Godzilla" - артист виконав в образі велетня, що перериває концерт.
Виступ репера став четвертою музичною подією у грі, до нього там виступали Marshmello, Тревіс Скотт та Аріана Гранде. Розробники Fortnite також анонсували колаборацію з The Weeknd впродовж грудня.
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