США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Зараз і в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з безжальними ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАСу чи путіну перемогти. І ми не дозволимо нашим ворогам розділити чи послабити нас. Тому навіть нарощуючи підтримку Ізраїлю, ми залишаємося зосереджені на Україні. І ми, як і раніше, повністю здатні проектувати силу, виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси на кілька театрів воєнних дій. США - наймогутніша держава на Землі. І ми можемо ходити та жувати гумку одночасно.

Міністр оборони США також заявив про важливість підтримки у Конгресі законопроекту про виділення мільярдів допомоги, зокрема Україні та Ізраїлю. Він заявив про двопартійну підтримку цього пакету, однак у Палаті представників, який перебуває під контролем республіканців, не можуть погодити рішення вже кілька тижнів.

Тепер путін думає, що зможе нас пережити. Він вважає, що наша коаліція розколеться, що наша сила волі згасне, і наша демократія просто відвернеться. Але ще раз путін помиляється. І ми маємо продовжити роз'яснювати американському народу ставки в Україні.... Тому президент Байден сформулював чітку мету: Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодні та стримувати нову російську агресію в майбутньому. І тому ми працюємо разом із нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні створити майбутню силу, яка зможе відобразити ще більшу російську злість у найближчі роки.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що володимир путін не погодиться на мирні переговори з Україною, доки не дізнається результатів виборів президента США у листопаді 2024 року.