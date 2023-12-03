Ціна біткоїна перевищила $39 тис. вперше з травня 2022 року [ Редагувати ]
Вартість біткоїна перевищила позначку $39 тис. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у травні 2022 року.
За даними на 14:30 за київським часом, біткоїн коштував близько $39,4 тис., випливає з даних сервісу CoinMarketCap, який відстежує вартість криптовалюту на найбільших майданчиках. Біткоїн зростає на 1,7% на добу та 4,9% за тиждень.
Вслід за ним зростають й інші криптовалюти. Так вартість Ethereum - криптовалюти №2, зросла за тиждень на 3,6% до $2,15 тис.
На думку опитаних експертів, зміцнення курсів криптовалюти останнім часом пов'язане з оптимізмом інвесторів щодо уповільнення темпів зростання інфляції в США та можливим зниженням ключової ставки ФРС. Підтримують позитивну динаміку і майбутні зміни у регулюванні галузі.
Динаміка курсу ТОП-10 криптовалют
Нагадаємо, у серпні 2023 року найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запустила власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD).
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