Вартість біткоїна перевищила позначку $39 тис. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у травні 2022 року.

За даними на 14:30 за київським часом, біткоїн коштував близько $39,4 тис., випливає з даних сервісу CoinMarketCap, який відстежує вартість криптовалюту на найбільших майданчиках. Біткоїн зростає на 1,7% на добу та 4,9% за тиждень.

Вслід за ним зростають й інші криптовалюти. Так вартість Ethereum - криптовалюти №2, зросла за тиждень на 3,6% до $2,15 тис.

На думку опитаних експертів, зміцнення курсів криптовалюти останнім часом пов'язане з оптимізмом інвесторів щодо уповільнення темпів зростання інфляції в США та можливим зниженням ключової ставки ФРС. Підтримують позитивну динаміку і майбутні зміни у регулюванні галузі.

Динаміка курсу ТОП-10 криптовалют

Нагадаємо, у серпні 2023 року найбільша у світі дебетова електронна платіжна система PayPal запустила власний стейблкоїн (криптовалюта, прив'язана до звичайних валют або біржових товарів) - PayPal USD (PYUSD).