Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на скарги народних депутатів "Європейської солідарності" про перешкоджання виїздам депутатів у закордонні відрядження. Спікер оприлюднив статистику запитів та погоджень на відрядження.

Щойно повернувся з важливого візиту до Європейського Парламенту, де став свідком того, як національний ефір наповнився істеричним стогоном окремих народних депутатів щодо нібито свавільного обмеження їх у відрядженнях за межі України та звинуваченням керівництва Верховної Ради України мало не в узурпації міжнародного треку. Тому вважаю, що потрібно розібратись у цьому. Спокійно. Глибоко. Із конкретними цифрами.

За останніми статистичними даними, з моменту повномасштабного вторгнення фракція "Слуга народу", яка складає 235 народних депутатів (52,22% від складу парламенту), отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості відряджень, що становить 4,23 відрядження на одного народного депутата.

"Зі свого боку, фракція "Європейська солідарність" яка постійно скаржиться на начебто "політичні переслідування" та складає 27 народних депутатів (6% від складу Парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості відряджень, що становить 6,7 відрядження на одного депутата.

Зазначені відсоткові цифри красномовно свідчать про маніпулювання представниками цієї фракції фактами щодо будь-якого їх утиску. Не менш красномовними є і абсолютні цифри", - пише Стефанчук.

З моменту повномасштабного вторгнення представники "Європейської солідарності" також є одними з лідерів за відрядженнями.

За останніми даними, Іванна Климпуш-Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких із 648 днів повномасштабної війни пробула у закордонних відрядженнях 172 дні (себто більше, аніж кожен четвертий день). У "внутрішньому рейтингу" за кількістю відряджень вона посідає почесне третє місце серед усіх народних депутатів.

Майже такі ж блискучі показники і у її колег за фракцією, зокрема:

Ірини Геращенко (19 відряджень тривалістю у 101 день і 19 місце);

Артура Герасимова (18 відряджень тривалістю 128 днів і 20 місце);

Марії Іонової (18 відряджень тривалістю у 93 дні та 21 місце);

Олексія Гончаренка (17 відряджень тривалістю 118 днів і 24 місце) і т.д.

"Чи не правда, до болі знайомі прізвища, переважна більшість яких постійно нарікає у своїх медіа про нібито утиски щодо них у частині відряджень за межі України?", - пише Стефанчук. І згадує про себе:

Водночас я, як Голова Верховної Ради України (особа, яка має виняткове конституційне право на представництво Верховної Ради України у міжнародних відносинах), теж беру участь у міжнародній діяльності та перебуваю на 30 місці у цьому рейтингу.

Спікер пояснив, чому разом із колегами по Президії, погоджує не всі заяви на відрядження й вимушений відмовляти окремим народним депутатам.

"Окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки. І це породило навіть певний жанр - "заяви народних депутатів на відрядження".

Так, наприклад, окремі з них, як підставу, зазначали доволі абстрактні причини, як-от "покращення міжпарламентських взаємин".

Інші наполегливо пропонували причини, які точно не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю, як-от участь у незрозумілих конференціях, симпозіумах, форумах, "міжпартійних посиденьках", що подекуди мало пов’язано з міжпарламентською діяльністю, аж навіть до участі у спектаклях чи спортивних заходах.

Ще одні намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися.

А деякі народні депутати, які сьогодні активно скаржаться на невипуск їх у відрядження, подали мені нещодавно 4-5 послідовних заяв на відрядження за межі України загальною тривалістю майже 20 (!) днів, які мали завершитися приблизно до різдвяних свят. Такий збіг викликає багато питань.

Тому чи варто говорити, що за таких умов керівництво Ради перейшло до більш ретельного розгляду заяв на відрядження за межі України та інколи відмовляло у погодженні деяких "псевдовідряджень"?", - пише спікер.

Окремий жанр - депутатські "самоволки". Це коли народний депутат їде у відрядження за межі України, а після нього у визначений відрядженням строк, не повертається в Україну... або ж їде самостійно в іншу країну... або ж під час відрядження в одну країну натомість виявляється в іншій країні... Усі ми мали можливість спостерігати за такими прикладами у соціальних мережах, зокрема, і багатьох народних депутатів, які сьогодні скаржаться на узурпацію.

Результатом таких зловживань стали скандальні "самоволки" на Мальдівах, обіди з власною сім'єю у Лондоні, перебування у Великій Британії на політичних тусовках, коли відрядження було виписано в Естонію, резюмує Стефанчук.

Зараз, як я бачу, у нас розпочався новий жанр - "сам собі режисер". Так, народний депутат, якого направляють на конкретний захід, наприклад, до США, потім заявляє, що у нього наплановано ряд власних політичних активностей і ще й в декількох країнах світу, до яких його (її) не відряджали та на які його (її) ніхто від імені Українського Парламенту не уповноважував.

Нагадаємо, 1 грудня прикордонники не випустили з України експрезидента Петра Порошенка, який начебто мав підписане головою Верховної Ради закордонне відрядження.

У СБУ пояснили, не випустили главу найбільшої опозиційної партії на їхнє прохання, оскільки він планував зустрітися з "другом путіна", прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.