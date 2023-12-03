Наталія Гуменюк більше не очолює пресцентр Сил оборони півдня України [ Редагувати ]
Наталія Гуменюк більше не очолює координаційний прес-центр Сил оборони Півдня України. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Коли попереду багато цікавого... а хтось там вангував, що Гуменюк фсьо... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах
Наталія Гуменюк очолювала Об’єднаний координаційний пресцентр з весни 2022 року. Вона була одним из основних спікерів ЗСУ. Коментувала військові події на півдні України.
Причина її звільнення наразі невідома. "Суспільне" з посиланням на джерела у Генштабі та Міноборони повідомляє, що її звільнили через те, що "вона забагато на себе бере" - йдеться про обмеження, які вона накладає на роботу журналістів.
Зараз у соцмережах Наталії Гуменюк вказано нове місце праці - Пресслужба Морської охорони у Державна прикордонна служба України.
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