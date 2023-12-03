З неділі, 3 грудня, можна придбати квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько, відомий як "Лижний експрес". Про це повідомила "Укрзалізниця".

Легендарний "Лижний експрес" повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько відсьогодні вже у продажу!

Рейси вирушатимуть з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00. В зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.



На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

Нагадаємо, Укрзалізниця з 3 вересня запустила міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм", а з 15 жовтня - "Львів - Варшава".