"Укрзалізниця" повертає "Лижний експрес" з Києва до Славська [ Редагувати ]
З неділі, 3 грудня, можна придбати квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько, відомий як "Лижний експрес". Про це повідомила "Укрзалізниця".
Легендарний "Лижний експрес" повертається! Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ №743 сполученням Київ - Славсько відсьогодні вже у продажу!
Рейси вирушатимуть з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00. В зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26.
На шляху прямування до гірськолижного курорту поїзд зупинятиметься на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.
Нагадаємо, Укрзалізниця з 3 вересня запустила міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм", а з 15 жовтня - "Львів - Варшава".
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