На українсько-польському кордоні відкриють пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" для порожніх вантажівок [ Редагувати ]
На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють смугу для проїзду порожніх вантажівок. Цей спільний пункт пропуску зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).
Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.
Пропускна здатність пункту "Угринів-Долгобичув" складатиме понад 100 вантажівок на добу, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Зараз відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.
З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно.
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