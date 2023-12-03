На українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відкриють смугу для проїзду порожніх вантажівок. Цей спільний пункт пропуску зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).

Відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Пропускна здатність пункту "Угринів-Долгобичув" складатиме понад 100 вантажівок на добу, повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зараз відкриття "Угриніва" є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно.