У неділю, 3 грудня, близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.

Влучили по житловому будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Одна людина загинула та ще троє отримали поранення внаслідок удару армії рф по Центральному району Херсона, додав голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Окупанти влучили по багатоповерховці, Мрочко опублікував у телеграмі фото загиблої жінки, яка перебувала на вулиці.

Голова обласної адміністрації Олександр Прокудін додав, що російські війська вдарили по двох лікарнях у Херсоні.

За його даними, пошкоджені фасадні частини будівель, але жертв і постраждалих немає.