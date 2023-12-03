В операційній зоні ОСУВ "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилась - відбулось 55 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон.

Активність ворожої авіації невисока - за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та марїнському напрямках.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах, Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки - відбито 25 його атак.

На Мар’їнському напрямку відбито 11 атак - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара та на захід від Старомайорського.

На Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного та на захід від Вербового.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.