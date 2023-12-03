На півдні зросла активність ворожої піхоти, але знизилась авіації – Тарнавський [ Редагувати ]
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилась - відбулось 55 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон.
Активність ворожої авіації невисока - за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському та марїнському напрямках.
Безуспішними були наступальні дії противника в районах, Степового, Первомайського, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та східніше Новобахмутівки - відбито 25 його атак.
На Мар’їнському напрямку відбито 11 атак - в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.
На Шахтарському напрямку ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара та на захід від Старомайорського.
На Запоріжжі противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного та на захід від Вербового.
Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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