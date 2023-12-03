Анастасія Меркушина фінішувала 41-ю в 10-кілометровій гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Вона відіграла сім позицій у порівнянні зі спринтом.

На старт жіночої гонки переслідування не вийшли 11 біатлоністок. Серед них українка Христина Дмитренко, яку не виставили на персьют рішенням тренерського штабу.

Другу поспіль перемогу на Кубку світу здобула француженка Лу Жанмонно, яка з мінімальною різницею (0,3 сек) випередила німкеню Франциску Пройсс. Трійку лідерів замкнула інша біатлоністка з РФН Ванесса Фойгт.

Кубок світу (Естерсунд). Переслідування. Жінки

Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) 31:41.3 Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0+1+0) +0.3 Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+1) +18.5 Юні Арнеклейв (Норвегія, 0+0+0+1) +24.7 Інгрід Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0+1+1) +35.9 Ганна Еберг (Швеція, 1+0+0+1) +1:03.2

...

41. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +5:41,3

Останньою гонкою перший етап Кубка світу з біатлону стала чоловіча гонка переслідування, де взяли участь два українці - Антон Дудченко та Богдан Цимбал. За її підсумками вони не потрапили до залікової зони. Антон Дудченко посів 41-ше місце з трьома промахами, Богдан Цимбал фінішував 54-м (п'ять промахів).

Переможцем гонки переслідування став Себастьян Самуельссон, який випередив німця Філіпа Наврата. Тріку лідерів замкнув норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Кубок світу (Естерсунд). Переслідування. Чоловіки

Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+1+0+1) 31:38.4 Філіп Наврат (Німеччина, 0+0+1+1) +5.1 Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+0) +7.2 Тарьєй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +29.6 Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 1+0+1+0) +38.2 Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+1+0) +42.5

...

41. Антон Дудченко (Україна, 1+2+0+0) +3:48.1

54. Богдан Цимбал (Україна, 2+1+1+1) +6:06.4