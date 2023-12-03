У неділю, 3 грудня, окупанти обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє - загинули.

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що росія - держава-терорист.

За даними Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.

Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога.

Своєю чергою Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.

На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.

Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.