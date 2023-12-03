Обстріл Херсона: кількість жертв та постраждалих зросла [ Редагувати ]
У неділю, 3 грудня, окупанти обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє - загинули.
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Свідома війна з цивільними від росіян, світ має пам‘ятати, що росія - держава-терорист.
За даними Мрочка, на цей час у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ загинули двоє та отримали поранення семеро людей.
Усі травмовані наразі ушпиталені. Їм надається медична допомога.
Своєю чергою Прокудін розповів, що російські окупанти вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.
На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.
Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.
по темі
У понеділок вранці, 20 листопада, російська армія вчинила обстріл автостоянки приватного транспортного підприємства, що розташована у місті Херсон
Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання
У суботу зранку, 2 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. В області оголошена повітряна тривога
Українські військові успішно контролюють ситуацію навколо Авдіївського коксохімічного заводу, не дозволяючи російським окупантам захопити його