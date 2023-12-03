Окупанти переселили ще 100 українців - ЦНС [ Редагувати ]
Окупанти продовжують політику переселення українців на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними центру, лише за місяць з окупованої частини Херсонської області росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом "евакуації".
Однак списки "евакуації" формуються на підставі підозрілих критеріїв, зокрема, нелояльності до окупантів.
Це ще один приклад систематичного порушення прав людини та порушення міжнародних норм і стандартів.
Організації та спільноти, що займаються правами людини, повинні звертати увагу на подібні випадки і активно виступати за їхнє припинення.
Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон
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