Ще до анексії, українська влада в Севастополі розпочала будівництво захисної стіни в районі базиліки, в той час як російська адміністрація не вживала заходів зі зміцнення берегів. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.

За останніми повідомленнями, історичні пам'ятники у приморській зоні Херсонеса Таврійського в окупованому Севастополі постраждали через сильний шторм. Зокрема, хвилі та вітер завдали шкоди символу Севастополя - базиліці 1935 року, розташованій у західній частині музею-заповідника.

В історичних пам'яток оголилися фундаменти. Тріщини у стінах збільшилися, сходи від базиліки до великого дзвону частково зруйновані. Неподалік будівлі на узбережжі з'явилися тріщини в грунті. Ще до анексії українська влада Севастополя розпочала зведення захисної стіни в районі базиліки. Під час шторму вона врятувала стародавнє городище від руйнування. Російська ж влада роботи зі зміцнення берегів не проводила.

Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.