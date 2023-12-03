Негода пошкодила пам'ятки Херсонеса Таврійського [ Редагувати ]
Ще до анексії, українська влада в Севастополі розпочала будівництво захисної стіни в районі базиліки, в той час як російська адміністрація не вживала заходів зі зміцнення берегів. Про це повідомляє видання Крим.Реалії.
За останніми повідомленнями, історичні пам'ятники у приморській зоні Херсонеса Таврійського в окупованому Севастополі постраждали через сильний шторм. Зокрема, хвилі та вітер завдали шкоди символу Севастополя - базиліці 1935 року, розташованій у західній частині музею-заповідника.
В історичних пам'яток оголилися фундаменти. Тріщини у стінах збільшилися, сходи від базиліки до великого дзвону частково зруйновані. Неподалік будівлі на узбережжі з'явилися тріщини в грунті. Ще до анексії українська влада Севастополя розпочала зведення захисної стіни в районі базиліки. Під час шторму вона врятувала стародавнє городище від руйнування. Російська ж влада роботи зі зміцнення берегів не проводила.
Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.
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