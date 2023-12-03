Українець Дмитро Котовський здобув бронзову медаль в особистих змаганнях серед чоловіків у Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики. Про це повідомляє Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

22-річний фристайліст з Рівного впевнено подолав кваліфікацію та перший раунд фіналу з потрійним сальто з чотирма гвинтами, а у вирішальному раунді виконав свій фірмовий "ураган" (фул-тріпл фул–фул), який виявився найскладнішим стрибком серед шістки суперфіналістів.

Отримавши за нього 117.00 бала, наш спортсмен посів третє місце, поступившись лише олімпійському чемпіону Пекіна-2022 китайцю Ци Гуанпу (119.91) та швейцарцю Пірміну Вернеру (119.00).

Відзначимо, що це п'ята особиста нагорода у кар'єрі Дмитра Котовського на етапах Кубка світу.

Раніше ми писали про те, що Анастасія Меркушина фінішувала 41-ю в 10-кілометровій гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Вона відіграла сім позицій у порівнянні зі спринтом.