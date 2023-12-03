Як оформити ДТП "без проблем": інструкція поліції [ Редагувати ]
Європротокол (також відомий як "Європейський протокол") - це форма для оформлення ДТП водіями без участі поліції, з метою самостійного документування інциденту і можливості подання звіту для отримання відшкодування збитків. Однак варто зауважити, що ця можливість може бути регульована законодавством кожної конкретної країни.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Європротокол можна використовувати, якщо:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
- сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.
Переваги користування європротоколом:
- не потрібно інформувати та очікувати патрульних;
- можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;
- водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;
- економія власного часу.
Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України).
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням bit.ly/2GNhGeg.
Раніше ми писали про те, як на Харківщині 29-річний водій автомобіля Subaru Forester вчинив смертельний наїзд на двох військовослужбовців.
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