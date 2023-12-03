Європротокол (також відомий як "Європейський протокол") - це форма для оформлення ДТП водіями без участі поліції, з метою самостійного документування інциденту і можливості подання звіту для отримання відшкодування збитків. Однак варто зауважити, що ця можливість може бути регульована законодавством кожної конкретної країни.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Європротокол можна використовувати, якщо:

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 тис. грн.

Переваги користування європротоколом:

не потрібно інформувати та очікувати патрульних;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

Як зазначають в поліції, скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України).

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням bit.ly/2GNhGeg.

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