Окупанти запустили "Шахеди" з Криму [ Редагувати ]
У неділю увечері, 3 грудня, російські війська здійснили запуск дронів-камікадзе "Шахед" по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України в Telegram.
Пуск зафіксували з території тимчасово окупованого Криму.
Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БпЛА з Криму!
Повітряні сили закликають українців стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривог. Ситуація вимагає пильності та дотримання вказівок від владних структур для забезпечення безпеки громадян.
Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.
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