У неділю увечері, 3 грудня, російські війська здійснили запуск дронів-камікадзе "Шахед" по Україні. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України в Telegram.

Пуск зафіксували з території тимчасово окупованого Криму.

Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БпЛА з Криму!

Повітряні сили закликають українців стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривог. Ситуація вимагає пильності та дотримання вказівок від владних структур для забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, що близько 15:30 російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.