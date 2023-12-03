З початку грудня служба 112 почала свою роботу в п'яти регіонах України. Зокрема, виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляється в його Telegram-каналі.

Міністр пояснив, що запровадження єдиного номера 112 дозволить значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилить комунікацію між підрозділами.

Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Глава міністерства додав, що вже наступного року Україна планує запустити службу 112 у Дніпрі та Одесі.