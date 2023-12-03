Служба 112 запрацювала в п'яти областях України [ Редагувати ]
З початку грудня служба 112 почала свою роботу в п'яти регіонах України. Зокрема, виклик екстрених служб за єдиним номером став доступний у Львівській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляється в його Telegram-каналі.
Міністр пояснив, що запровадження єдиного номера 112 дозволить значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилить комунікацію між підрозділами.
Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.
Глава міністерства додав, що вже наступного року Україна планує запустити службу 112 у Дніпрі та Одесі.
І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України.
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