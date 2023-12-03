Шахраї створили фейковий акаунт Умєрова Telegram [ Редагувати ]
У неділю, 3 грудня, шахраї створили фейковий акаунт в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це свідчить допис Міноборони в Telegram.
Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України.
При цьому зазначається, що сьогодні шахраї почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.
Звертаємо вашу увагу - у Рустема Умєрова немає акаунту в Telegram. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього.
Раніше Умєров обговорив з Остіном посилення можливостей ЗСУ.
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