У неділю, 3 грудня, шахраї створили фейковий акаунт в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це свідчить допис Міноборони в Telegram.

Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України.

При цьому зазначається, що сьогодні шахраї почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.

Звертаємо вашу увагу - у Рустема Умєрова немає акаунту в Telegram. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього.

Раніше Умєров обговорив з Остіном посилення можливостей ЗСУ.