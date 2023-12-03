Зеленський заявив про підготовку до посилення ППО [ Редагувати ]
Україна готується до посилення протиповітряної оборони, яке може статися наступного тижня. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу.
Наступний тиждень - ми вже готуємо - обов’язково збільшимо можливості нашої держави. Зокрема, нашого оборонно-промислового комплексу. Ми готуємо й нові пакети військової підтримки від партнерів. Готуємо й посилення нашої ППО - це незмінний пріоритет.
Україна одержала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.
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