Окупанти з артилерії обстріляли Донецьку область: є жертви [ Редагувати ]
У неділю, 3 грудня, російські окупанти обстріляли Авдіївку та Костянтинівку Донецької області. В результаті ворожої атаки загинула жінка, ще декількох людей поранено. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, під час обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий отримав наскрізне осколкове поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї, яке розташоване поблизу зони проведення бойових дій.
Прокуратура також повідомила, що жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани в Костянтинівці, а її 69-річна односельчанка від отриманих ушкоджень загинула на місці. Обох потерпілих ворожий вогонь застав на вулиці.
Населені пункти армія рф обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння.
Раніше ми писали про те, що російські війська зі ствольної артилерії масовано обстріляли Херсон.
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