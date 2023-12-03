На кордоні з Харківщиною зросла активність російських ДРГ [ Редагувати ]
Поблизу кордону з Харківською областю росія почала активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), при цьому в регіоні зросла кількість ворожих обстрілів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Активність російських загарбників фіксується упродовж останніх кількох тижнів.
Раніше найбільше ми їх фіксували по Сумському напрямку. А за останні кілька тижнів ми бачимо зміну напрямку, а саме - у Харківській області. Ворог за останні кілька тижнів більш активно використовує ДРГ саме по Харківській області.
Він припускає, що російські окупанти змінили напрямок застосування ДРГ, оскільки зрозуміли, що "на Сумському напрямку у них нічого не виходить".
Речник прикордонників додав, що на прикордонні Харківської області значно зросла кількість ворожих обстрілів, і обстріли не вщухають також у прикордонних районах Чернігівської й Сумської областей.
Раніше ми писали про те, що в Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського.
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