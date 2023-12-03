Коли окупанти тікатимуть з України: астрологи назвали дати [ Редагувати ]
Астрологи Анна і Олексій Суханови зробили прогноз для України на 2024 рік і з'ясували, в який період можливе звільнення окупованих територій.
Так, за їх словами, з 28 квітня 2024 року по 25 червня 2024 року - продуктивний, але напружений період.
Він може супроводжувати успіх і просування армії України, звільнення раніше окупованих територій - як тих, які були захоплені з 2022 року, так і з 2014 року. Однак цей період потребує великих зусиль з боку України.
Крім того, з 25 червня 2024 року по 8 серпня 2024 року - сприятливий період, пов'язаний зі звільненням територій, поліпшенням і відновленням логістики, розмінуванням, виявленням колаборантів і поліпшенням фінансового стану країни.
Це також гарний час для вирішення питань, пов'язаних з урожаєм. У військовій сфері також буде спостерігатися позитивна динаміка, з перевагою на користь армії України.
Раніше ми писали про те, що у Мукачеві на Закарпатті чоловік втік з військкомату через вікно другого поверху.
по темі
Загарбники рф знову намагалися відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного в Запорізькій області
Українець Дмитро Котовський здобув бронзову медаль в особистих змаганнях серед чоловіків у Фінляндії на першому етапі Кубка світу з лижної акробатики
У неділю, 3 грудня, окупанти обстріляли території правобережжя Херсону. В результаті ворожої атаки постраждало вже 7 людей, ще двоє - загинули
Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання