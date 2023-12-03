Астрологи Анна і Олексій Суханови зробили прогноз для України на 2024 рік і з'ясували, в який період можливе звільнення окупованих територій.

Так, за їх словами, з 28 квітня 2024 року по 25 червня 2024 року - продуктивний, але напружений період.

Він може супроводжувати успіх і просування армії України, звільнення раніше окупованих територій - як тих, які були захоплені з 2022 року, так і з 2014 року. Однак цей період потребує великих зусиль з боку України.

Крім того, з 25 червня 2024 року по 8 серпня 2024 року - сприятливий період, пов'язаний зі звільненням територій, поліпшенням і відновленням логістики, розмінуванням, виявленням колаборантів і поліпшенням фінансового стану країни.

Це також гарний час для вирішення питань, пов'язаних з урожаєм. У військовій сфері також буде спостерігатися позитивна динаміка, з перевагою на користь армії України.

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