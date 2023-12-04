У Конгресі США розповіли, коли проголосують за допомогу Україні [ Редагувати ]
Конгрес Сполучених Штатів може прийняти законопроєкт щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю до кінця поточного року.
Про це повідомив сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд в інтерв'ю на ABC.
Зміни до американської міграційної системи також передбачається включити в цей пакет.
Ми повинні висунути пропозицію, яка ефективно реформує систему надання притулку... зверху донизу, щоб ми дійсно могли керувати процесом надання притулку всім цим людям, - сказав він.
Республіканець додав, що допомога України, Ізраїлю та зміни до міграційної політики будуть проголосовані одним пакетом.
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