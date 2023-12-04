Конгрес Сполучених Штатів може прийняти законопроєкт щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю до кінця поточного року.

Про це повідомив сенатор від Республіканської партії Джеймс Ленкфорд в інтерв'ю на ABC.

Зміни до американської міграційної системи також передбачається включити в цей пакет.

Ми повинні висунути пропозицію, яка ефективно реформує систему надання притулку... зверху донизу, щоб ми дійсно могли керувати процесом надання притулку всім цим людям, - сказав він.

Республіканець додав, що допомога України, Ізраїлю та зміни до міграційної політики будуть проголосовані одним пакетом.

Нагадаємо, США не дозволять росії перемогти у війні з Україною та ХАМАСу в конфлікті з Ізраїлем. Про це на Рейганівському форумі національної оборони в Каліфорнії заявивглава Пентагону Ллойд Остін.